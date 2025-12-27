Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

Лидер КНДР отметил, что справедливость и правда, победа и слава всегда будут за Россией. Он также пожелал президенту России крепкого здоровья и еще больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России. Ким Чен Ын также пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только счастье и процветание.