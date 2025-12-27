Ричмонд
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что корейско-российские отношения в 2025 году еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, следует из телеграммы для президента РФ Владимира Путина, которая была опубликована Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2024

«В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории», — говорится в публикации.

Ким Чен Ын заявил, что никто не может разбить отношения и сплоченность народов РФ и КНДР. Лидер КНДР подчеркнул, что чувствует гордость за то, что вместе с Путиным создает и открывает «великую историю корейско-российских отношений, историю вечного процветания дружбы» двух стран.

«Хочу еще раз заверить, что я, правительство КНДР и весь корейский народ всегда будут вместе с вами и братским народом России», — говорится в телеграмме.

Лидер КНДР отметил, что справедливость и правда, победа и слава всегда будут за Россией. Он также пожелал президенту России крепкого здоровья и еще больших успехов в ответственной работе по защите достоинства и интересов России. Ким Чен Ын также пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только счастье и процветание.

