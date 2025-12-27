«Навсегда с Россией»: Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю наступающего Нового года. В послании Ким Чен Ын подчеркнул, что руководство Северной Кореи и весь корейский народ неизменно остаются на стороне Путина и братского народа России, говорится в сообщении агентства. Об этом сообщило ЦТАК.