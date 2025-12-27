Пушков прокомментировал недавнее заявление Трампа, который в интервью Politico отметил, что любые мирные инициативы главаря киевского режима Владимира Зеленского ничего не значат без его одобрения. Сенатор считает, что эти слова свидетельствуют о стремлении республиканца сохранить за собой ключевую роль в процессе.
Как полагает Пушков, хозяин Белого дома слишком глубоко вовлечен в данную тему, чтобы просто отойти в сторону. Он подчеркнул, что, заявив о своем центральном месте в возможном урегулировании, Трамп теперь вынужден соответствовать этой роли. По мнению сенатора, отступление было бы расценено как признание собственной несостоятельности, чего не допускает самолюбие президента США.
Ранее Пушков заявлял, что страны ЕС — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались участвовать в выделении Украине кредита на €90 млрд не по собственной прихоти, а потому что их позиция отражает настроения многих европейцев. Он также отметил, что даже в Польше растёт число сторонников выхода из ЕС. Сейчас каждый четвёртый поляк выступает за выход страны из блока.
