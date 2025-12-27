Ранее Пушков заявлял, что страны ЕС — Венгрия, Словакия и Чехия — отказались участвовать в выделении Украине кредита на €90 млрд не по собственной прихоти, а потому что их позиция отражает настроения многих европейцев. Он также отметил, что даже в Польше растёт число сторонников выхода из ЕС. Сейчас каждый четвёртый поляк выступает за выход страны из блока.