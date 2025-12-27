Ричмонд
Британский монарх посетит США в 2026 года впервые за почти 20 лет

Король Великобритании Карл III совершит официальный визит в США в 2026 году, что станет первым визитом правящего британского монарха с 2007 года, когда страну посещала королева Елизавета II.

Как сообщает газета Times со ссылкой на источник, вероятной датой поездки короля является апрель. Отдельно в Северную Америку приедет принц Уэльский Уильям — его визит совпадет с проведением чемпионата мира по футболу, который примут США, Канада и Мексика.

Эти визиты приурочены к 250-летию независимости США и проводятся в рамках процесса формализации торгового соглашения между двумя странами.

Ранее Британия заявила о крупнейшем за 40 лет объеме экспорта оружия.

