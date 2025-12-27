Ричмонд
Ким Чен Ын направил Путину новогоднюю поздравительную телеграмму

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи с наступающим 2026 годом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Источник: Life.ru

«В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения ещё более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории», — пишет глава КНДР Ким Чен Ын.

В своем послании руководитель КНДР от имени правительства и народа своей страны передал самые тёплые поздравления российскому лидеру, правительству и братскому народу России. Ким Чен Ын охарактеризовал уходящий 2025 год как знаменательный, наполненный незабываемыми моментами в истории двусторонних отношений. Он отметил, что за этот период страны, двигаясь по торжественному пути общего дела, создавали новую историю союзнических отношений, оказывая друг другу полную поддержку.

В завершение послания лидер КНДР заверил, что он, правительство и народ КНДР всегда будут вместе с Россией, и пожелал президенту Путину крепкого здоровья и успехов в защите достоинства и интересов страны, а российскому народу — счастья и процветания.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявлял, что Россия и КНДР работают над новыми туристическими маршрутами и рассматривают возможность совместного строительства туристической инфраструктуры. Он подчеркнул, что обе стороны уделяют особое внимание развитию транспортного сообщения. Это ключевое условие для роста туристического потока.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

