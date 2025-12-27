Ким Чен Ын направил Путину новогоднюю поздравительную телеграмму

В своем послании руководитель КНДР от имени правительства и народа своей страны передал самые тёплые поздравления российскому лидеру, правительству и братскому народу России. Ким Чен Ын охарактеризовал уходящий 2025 год как знаменательный, наполненный незабываемыми моментами в истории двусторонних отношений. Он отметил, что за этот период страны, двигаясь по торжественному пути общего дела, создавали новую историю союзнических отношений, оказывая друг другу полную поддержку.