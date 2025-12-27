РИАН: большинство обращений на прямую линию с Владимиром Путиным обработано

Основная часть обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, уже обработана. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
«Весь основной массив обращений обработан — распознан, систематизирован и распределён по регионам, тематикам, возрастным группам и другим параметрам», — отметил Кузнецов.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в программе «Итоги года-2025», которая объединила большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, ответил на 103 вопроса.
Главное политическое событие текущего года, которое состоялось 19 декабря в Гостином дворе, длилось 4 часа 28 минут. Путин вел диалог как с гражданами страны, так и с представителями прессы, в том числе из недружественных стран.