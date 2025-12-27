В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли ноутбук лейтенанта с секретными данными

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов заявил, что штаб в Гуляйполе оставили без боя. Он связал это с паникой среди личного состава и ошибками командиров. Напомним, на Украине проведут проверку после потери потере командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали сообщения о том, что объект мог перейти под контроль российских военных. При этом солдаты ВСУ сбежали с пункта, оставив там документы, карты и технику.