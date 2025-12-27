Ричмонд
В Гуляйполе после бегства ВСУ нашли ноутбук лейтенанта с секретными данными

Российские войска взяли под контроль полностью укомплектованный командный пункт батальона бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе. Противник покинул позицию в спешке и оставил на столах секретные документы, штабные карты с актуальной расстановкой сил, служебные печати и компьютеры с ценными данными.

Источник: Life.ru

«Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя, Ивано-Франковской области, с грозным ником “Ночной кошмар зеро”, — пишет РИА “Новости”.

Ранее командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов заявил, что штаб в Гуляйполе оставили без боя. Он связал это с паникой среди личного состава и ошибками командиров. Напомним, на Украине проведут проверку после потери потере командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали сообщения о том, что объект мог перейти под контроль российских военных. При этом солдаты ВСУ сбежали с пункта, оставив там документы, карты и технику.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.