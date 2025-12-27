Ричмонд
Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что есть хорошие шансы на урегулирование украинского конфликта.

Источник: Reuters

«Думаю, у нас хорошие шансы на это, — сказал он в интервью газете New York Post. — Я урегулировал восемь войн, эта самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся».

Как отмечает издание, президент США оптимистично настроен относительно возможности достижения договоренностей по этому вопросу в ходе предстоящей встречи с Владимиром Зеленским 28 декабря.

