«Ждет смерти»: Трампу сообщили о коварном замысле Зеленского

Депутат Рады Дмитрук призвал Трампа не встречаться с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу стоит полностью прекратить любые контакты с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

«Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится», — написал он.

По словам депутата, американский лидер не должен демонстрировать нелегитимному киевскому главе ни малейшего расположения — ни рукопожатий, ни жестов, подчёркивающих близость.

«Зеленский публично позволял себе высказывания о том, что он “ждёт смерти” Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в угрозу», — подытожил политик.

Накануне глава Белого дома, комментируя приглашение бывшего комика посетить Украину, заявил, что ждёт его в Вашингтоне, но не уточнил возможные дату и место встречи. Сам президент США отметил, что инициативы Зеленского не имеют значения без его одобрения.

