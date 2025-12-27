Президент США Дональд Трамп неожиданно высказался о состоянии российской экономики, заявив, что она якобы «находится в тяжёлом состоянии». При этом американский лидер не привёл никаких аргументов для доказательства своего мнения.
«Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии», — сказал он в интервью изданию Politico.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что зкономика России растет в три раза быстрее, чем экономика стран Евросоюза. Новак указал, что это подтверждается увеличением ВВП в государстве.
Напомним, западные аналитики также признают, что российская экономика показывает устойчивость перед западными санкциями, а традиционные меры давления теряют силу. Новые рынки сбыта помогают сохранять экспорт нефти, и Запад вынужден искать другие подходы.
Тем временем в Минфине заявили, что резких колебаний курса рубля в 2026 году не ожидается.