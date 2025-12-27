Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп бездоказательно заявил, что экономика РФ находится в тяжёлом положении

Президент США сделал безосновательное заявление о российской экономике.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп неожиданно высказался о состоянии российской экономики, заявив, что она якобы «находится в тяжёлом состоянии». При этом американский лидер не привёл никаких аргументов для доказательства своего мнения.

«Их экономика в тяжёлом состоянии, в очень тяжёлом состоянии», — сказал он в интервью изданию Politico.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что зкономика России растет в три раза быстрее, чем экономика стран Евросоюза. Новак указал, что это подтверждается увеличением ВВП в государстве.

Напомним, западные аналитики также признают, что российская экономика показывает устойчивость перед западными санкциями, а традиционные меры давления теряют силу. Новые рынки сбыта помогают сохранять экспорт нефти, и Запад вынужден искать другие подходы.

Тем временем в Минфине заявили, что резких колебаний курса рубля в 2026 году не ожидается.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше