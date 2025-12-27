Ричмонд
Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует хорошая вероятность урегулирования украинского конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует хорошая вероятность урегулирования украинского конфликта.

В интервью газете New York Post он отметил, что, хотя этот конфликт является самым сложным из восьми, которые ему удавалось разрешить, он уверен в успехе.

По словам Трампа, он оптимистично смотрит на возможность достижения договорённостей в ходе предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье.

Ранее в России прокомментировали слова Трампа о предложениях Зеленского.

