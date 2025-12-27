Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что существует хорошая вероятность урегулирования украинского конфликта.
В интервью газете New York Post он отметил, что, хотя этот конфликт является самым сложным из восьми, которые ему удавалось разрешить, он уверен в успехе.
По словам Трампа, он оптимистично смотрит на возможность достижения договорённостей в ходе предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье.
Ранее в России прокомментировали слова Трампа о предложениях Зеленского.
