Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Глава государства подчеркнул, что за 35 лет с момента создания МЧС его сотрудники спасли сотни тысяч жизней. Он отметил, что спасатели неизменно оказываются в самых сложных и опасных ситуациях, где требуются решительность, мужество и высокий уровень профессиональной подготовки, а также выразил признательность ветеранам, заложившим основы и традиции службы.