Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя, который традиционно отмечается 27 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником — Днём спасателя. Видеообращение главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля, где он отметил значимость работы ведомства и его роль в обеспечении безопасности граждан.

Глава государства подчеркнул, что за 35 лет с момента создания МЧС его сотрудники спасли сотни тысяч жизней. Он отметил, что спасатели неизменно оказываются в самых сложных и опасных ситуациях, где требуются решительность, мужество и высокий уровень профессиональной подготовки, а также выразил признательность ветеранам, заложившим основы и традиции службы.

Президент обратил внимание на широкий спектр задач, которые ежедневно выполняют сотрудники МЧС: они работают на местах техногенных катастроф и ДТП, участвуют в спасательных операциях в горах и шахтах, проводят десантирование с воздуха и эвакуацию людей из труднодоступных и пострадавших от стихийных бедствий районов.

«С праздником вас, дорогие друзья, и, конечно, с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и успехов», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что в новогоднем эпизоде мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина, который обратился к зрителям с праздничным поздравлением.