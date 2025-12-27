Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС РФ призывают солдат ВСУ к сдаче с помощью тележки с громкоговорителем

Военнослужащие одной из российских гвардейских мотострелковых частей создали и применяют на передовой самодельную роботизированную установку для психологического воздействия. Об этом газете «Известия» рассказал корреспондент Егор Кильдибеков.

Источник: Life.ru

Устройство, сконструированное бойцами 1442-го гвардейского мотострелкового подразделения из подручных средств, представляет собой тележку на базе двигателя от шуруповерта, металлических уголков и вешалки. На ней закреплён громкоговоритель, мощности хватает для трансляции звука на расстояние до 400 метров. Установка транслирует сводки Минобороны России о продвижении войск, а также гимн РФ и русские патриотические песни.

Командир роты с позывным Пионер подчеркнул в комментарии изданию, что основной задачей является взятие вражеских позиций без боя. По его словам, такое иногда удаётся, поскольку бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) принимают решение сложить оружие.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия поставляет в зону СВО больше дронов по сравнению с украинской стороной. Он подчеркнул, что наращивание выпуска беспилотников будет продолжено с учётом актуальных запросов Минобороны. Приоритетом является развитие аппаратов самолётного типа и FPV-дронов, параллельно идёт процесс импортозамещения комплектующих в кооперации с российскими индустриальными и конструкторскими бюро.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше