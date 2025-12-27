Бойцы ВС РФ призывают солдат ВСУ к сдаче с помощью тележки с громкоговорителем

Устройство, сконструированное бойцами 1442-го гвардейского мотострелкового подразделения из подручных средств, представляет собой тележку на базе двигателя от шуруповерта, металлических уголков и вешалки. На ней закреплён громкоговоритель, мощности хватает для трансляции звука на расстояние до 400 метров. Установка транслирует сводки Минобороны России о продвижении войск, а также гимн РФ и русские патриотические песни.