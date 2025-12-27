ВС РФ серьёзно закрепились в харьковских Копанках

Ранее Life.ru сообщал, что в Гуляйполе российские войска захватили полностью укомплектованный командный пункт батальона бригады территориальной обороны ВСУ. Противник бежал в спешке и оставил на рабочих столах секретные документы, штабные карты с актуальной расстановкой сил, служебные печати и компьютеры с ценными данными. На Украине проведут проверку после потери потере командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Поводом стали сообщения о том, что объект мог перейти под контроль российских военных.