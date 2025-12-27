Ричмонд
Трамп оценил шансы урегулирования украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит хорошие перспективы для урегулирования конфликта на Украине, но не уточнил сроки и условия. Заявление американского лидера прозвучало в интервью газете New York Post.

Источник: Life.ru

«Думаю, у нас хорошие шансы на это», — сказал республиканец.

Хозяин Белого дома вновь напомнил, что урегулировал восемь войн за свою карьеру.

«Эта самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся», — добавил Трамп.

Издание отмечает, что президент США настроен оптимистично в связи с предстоящей встречей с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в воскресенье.

Ранее Life.ru сообщал, что 27 декабря пройдёт онлайн-конференция с участием Трампа, Зеленского и европейских лидеров. Основная тема — поиск путей прекращения украинского конфликта. Также Зеленский предлагал Трампу лично приехать на Украину для обсуждения мирного плана.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

