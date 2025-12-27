Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с наступающим Новым годом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина и весь российский народ с наступающим Новым годом. Полный текст поздравительной телеграммы публикует агентство ЦТАК.
«В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории», — сказано в телеграмме.
Ким Чен Ын также выразил уверенность, что никто не сможет поколебать российско-корейские отношения. Он пожелал российскому народу счастья и процветания.
Напомним, в сентябре председатель КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Пекин. Они провели личный разговор. Ким Чен Ын пообещал продолжать оказывать поддержку армии РФ и русскому народу.
Также сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку всем действиям, которые Россия предпринимает для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.