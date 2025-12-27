Ричмонд
Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с наступающим Новым годом

Северокорейский лидер пожелал счастья и процветания российскому народу.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина и весь российский народ с наступающим Новым годом. Полный текст поздравительной телеграммы публикует агентство ЦТАК.

«В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории», — сказано в телеграмме.

Ким Чен Ын также выразил уверенность, что никто не сможет поколебать российско-корейские отношения. Он пожелал российскому народу счастья и процветания.

Напомним, в сентябре председатель КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным во время визита в Пекин. Они провели личный разговор. Ким Чен Ын пообещал продолжать оказывать поддержку армии РФ и русскому народу.

Также сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку всем действиям, которые Россия предпринимает для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

