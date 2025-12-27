Ким Чен Ын поздравил Путина и россиян с наступающим Новым годом

«В течение уходящего 2025 года корейско-российские отношения еще более укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе, и их абсолютная прочность и могущество запечатлены более яркими на страницах эпохи и истории», — сказано в телеграмме.