Трамп рассказал о хороших шансах на урегулирование украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что видит реальные перспективы для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом хозяин Белого дома рассказал в интервью газете New York Post.
«Думаю, у нас есть хорошие шансы добиться этого. Я завершил восемь войн, и эта — самая трудная. Но я уверен, что мы справимся», — заявил американский лидер.
Как отмечает издание, Трамп сохраняет оптимизм и считает возможным продвижение в переговорах по этому вопросу во время предстоящей встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским, которая намечена на воскресенье, 28 декабря.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский подготовил свой якобы «мирный» план урегулирования конфликта, который состоит из 20 пунктов. В России уже прокомментировали это творение бывшего комика, заявив, что он совершенно противоречит работе, которую предоставили Штаты.