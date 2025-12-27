Ричмонд
В Европе испугались встречи Зеленского с Трампом

В Европе выражают опасения по поводу возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, поскольку её последствия считаются непредсказуемыми.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, хотя европейцы оценивают текущую динамику отношений между США и Украиной как продуктивную и надеются на позитивный исход, они осознают, что любое взаимодействие с Трампом несёт в себе элемент риска.

Источники из Европы и США подтвердили, что лидеры Европейского союза присутствовать на встрече не будут. Как отметил один из представителей НАТО, «с Трампом всегда приходится рисковать».

Ранее сообщалось, что Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта.

