Стармер обсудил с Макроном и Мерцем пути достижения мира на Украине

«Сегодня днём премьер-министр беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру на Украине и важность продолжения переговоров по достижению этого прогресса в ближайшие дни», — отметили в Даунинг-стрит.
По информации канцелярии, Стармер подчеркнул, что сейчас наступил «решающий момент» для Украины и безопасности в Евроатлантическом регионе. Собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации, необходимости поддерживать дипломатические усилия и координировать действия стран для стабилизации обстановки.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, уделив внимание трансатлантическим связям, региональной безопасности и прогрессу в достижении мирных соглашений по Украине. Кроме того, в беседе обсуждались участие Польши в работе G20, двустороннее экономическое сотрудничество и вопросы энергетики.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.