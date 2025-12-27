Ранее Мирошник сообщал, что выборы на Украине могут пройти без учёта голосов миллионов граждан страны, проживающих в России, что ставит под сомнение их справедливость. Дипломат подчеркнул, что если их голоса не будут учтены, вряд ли можно будет говорить о реальных и честных выборах.