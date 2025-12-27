«Любые выборы должны соответствовать, во-первых, всем необходимым демократическим стандартам», — сказал Мирошник.
Дипломат подверг резкой критике идею выборов в тех условиях, которые подразумевает главарь киевского режима Владимир Зеленский. Мирошник сравнил такой сценарий с выборами начальника концлагеря его же узниками.
Он подчеркнул, что любые избирательные процедуры должны отвечать всем необходимым демократическим требованиям. Кроме того, российский представитель отметил, что сами по себе выборы являются лишь одним небольшим шагом в рамках масштабного процесса урегулирования. По его словам, этот процесс должен включать целый перечень мер, который в настоящее время обсуждается.
Ранее Мирошник сообщал, что выборы на Украине могут пройти без учёта голосов миллионов граждан страны, проживающих в России, что ставит под сомнение их справедливость. Дипломат подчеркнул, что если их голоса не будут учтены, вряд ли можно будет говорить о реальных и честных выборах.
