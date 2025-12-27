Японский депутат верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, находясь в Москве, отметил, что предновогодний облик российской столицы на фоне конфликта на Украине демонстрирует «мощь России».
В своём блоге он написал, что, глядя на праздничную подсветку города, трудно поверить, что рядом идёт вооруженный конфликт. В ходе визита Судзуки встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и попросил возобновить возможность поездок на южные Курильские острова для бывших японских жителей, чьи предки там похоронены. По его словам, в Москве его визит оценили положительно и приняли очень радушно.
Судзуки известен как политик с прочными связями с Россией; он консультировал по российским вопросам бывших премьер-министров Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу. Он неоднократно критиковал позицию правительства Японии по Украине, считая, что Токио излишне следует политике США.
В октябре 2023 года он стал первым японским парламентарием, посетившим Россию после начала специальной военной операции, что вызвало критику в Японии и привело к его выходу из прежней партии. На выборах в июле он был избран от правящей ЛДП. Судзуки заявляет, что останется другом России и будет работать «мостом между двумя странами».
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что отношения России и Японии близки к «точке замерзания».
