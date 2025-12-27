Японский депутат Судзуки восхитился мощью России, увидев предновогоднюю Москву

В октябре 2023 года он стал первым японским парламентарием, посетившим Россию после начала специальной военной операции, что вызвало критику в Японии и привело к его выходу из прежней партии. На выборах в июле он был избран от правящей ЛДП. Судзуки заявляет, что останется другом России и будет работать «мостом между двумя странами».