Король Великобритании Карл III хочет посетить США весной 2026 года

Британский король Карл III намерен посетить США в 2026 году. Об этом информирует издание Times.
Сообщается, что визит, предположительно, состоится в апреле.
«Король и принц Уэльский совершат отдельные визиты в Америку в новом году… ведутся активные переговоры», — сказано в публикации.
Издание указывает на то, что предполагаемый визит в США станет первым для правящего монарха Великобритании с 2007 года, когда эту страну посетила Елизавета II.
Накануне король Великобритании Карл III во время рождественского обращения к жителям страны заявил о разладе внутри королевства и за рубежом и призвал граждан молиться за свою страну.
Ранее газета The Telegraph предложила Великобритании подать заявку на вступление в состав США в качестве 51-го штата.
Тем временем американский миллиардер Илон Маск призвал Вашингтон помочь британскому народу освободиться от тирании премьер-министра Кира Стармера.