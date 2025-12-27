Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Король Великобритании Карл III хочет посетить США весной 2026 года

Британский правящий монарх впервые с 2007 года посетит США.

Источник: Комсомольская правда

Британский король Карл III намерен посетить США в 2026 году. Об этом информирует издание Times.

Сообщается, что визит, предположительно, состоится в апреле.

«Король и принц Уэльский совершат отдельные визиты в Америку в новом году… ведутся активные переговоры», — сказано в публикации.

Издание указывает на то, что предполагаемый визит в США станет первым для правящего монарха Великобритании с 2007 года, когда эту страну посетила Елизавета II.

Накануне король Великобритании Карл III во время рождественского обращения к жителям страны заявил о разладе внутри королевства и за рубежом и призвал граждан молиться за свою страну.

Ранее газета The Telegraph предложила Великобритании подать заявку на вступление в состав США в качестве 51-го штата.

Тем временем американский миллиардер Илон Маск призвал Вашингтон помочь британскому народу освободиться от тирании премьер-министра Кира Стармера.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше