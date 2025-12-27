США не удастся навязать Венесуэле колониальную модель, заявил Мадуро

«Невозможно, чтобы влиятельные круги в Соединенных Штатах сфабриковали виртуальную реальность и навязали Венесуэле колониальную модель господства, чтобы украсть ее природные ресурсы. Это просто невозможно, потому что здесь есть народ, который продемонстрировал достаточный потенциал, чтобы вести нашу страну по правильному пути», — сказал Мадуро на встрече с вице-президентами.
По его словам, США проиграли, сделав ставку на таких оппозиционеров, как Леопольдо Лопес, Хуан Гуаидо, Мария Корина Мачадо.
«Они никогда не заберут эту родину, и Венесуэла продолжит свой путь со своим народом и добьется больших успехов в грядущие годы. Наше послание — это послание мира, любви и взаимопонимания», — добавил президент.
Выступление Мадуро транслировалось в его канале в Telegram.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.