Карл III посетит США в апреле 2026 года впервые за почти 20 лет

Король Великобритании Карл III планирует свой первый визит в Соединеённые Штаты в качестве правящего монарха. Поездка намечена на 2026 год. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на осведомлённый источник.

Источник: Life.ru

Как отмечает издание, это будет первый визит действующего британского монарха в США со времён поездки королевы Елизаветы II в 2007 году. Согласно информации издания, «весьма вероятно», что визит короля состоится в апреле.

Помимо Карла III, Северную Америку в следующем году посетит и принц Уэльский Уильям. Его визит, как сообщается, будет приурочен к чемпионату мира по футболу, который в 2026 году примут США, Канада и Мексика.

Согласно публикации, эти визиты проводятся в рамках подготовки к празднованию 250-летия независимости США и направлены на углубление дипломатических и торговых связей между двумя странами. Они также рассматриваются как часть процесса формализации нового торгового соглашения между Великобританией и Соединёнными Штатами.

Ранее стало известно, что в числе фигурантов дела Эпштейна был упомянут бывший принц Эндрю. Поводом стали документы, обнародованные Минюстом США. Среди них — отредактированный отчёт ФБР со словами мужчины, которому сейчас 35 лет. Британская полиция проверяет информацию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

