«Всегда приходится рисковать»: в Европе встревожены встречей Трампа с Зеленским

В Европе выражают обеспокоенность тем, что возможная встреча киевского главаря Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым результатам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Европейцы рассчитывают на позитивный характер встречи, так как считают нынешние отношения США и Украины достаточно продуктивными. Однако они признают, что предугадать итог любой беседы с Трампом невозможно», — говорится в публикации.
По информации европейских и американских источников, лидеры стран ЕС не планируют участвовать во встрече.
«С Трампом всегда есть риск», — цитирует телеканал одну из представителей НАТО.
Накануне депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил в своём Telegram канале, что Трампу следует полностью прекратить любые контакты с Зеленским.
Ранее американский президент подчеркнул, что инициативы Зеленского не имеют значения без его согласия.