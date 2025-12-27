Ричмонд
«Всегда приходится рисковать»: в Европе встревожены встречей Трампа с Зеленским

CNN: в Европе опасаются, что Трамп поведет себя с Зеленским непредсказуемо.

Источник: Комсомольская правда

В Европе выражают обеспокоенность тем, что возможная встреча киевского главаря Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может привести к непредсказуемым результатам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Европейцы рассчитывают на позитивный характер встречи, так как считают нынешние отношения США и Украины достаточно продуктивными. Однако они признают, что предугадать итог любой беседы с Трампом невозможно», — говорится в публикации.

По информации европейских и американских источников, лидеры стран ЕС не планируют участвовать во встрече.

«С Трампом всегда есть риск», — цитирует телеканал одну из представителей НАТО.

Накануне депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил в своём Telegram канале, что Трампу следует полностью прекратить любые контакты с Зеленским.

Ранее американский президент подчеркнул, что инициативы Зеленского не имеют значения без его согласия.

