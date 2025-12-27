Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине предостерегли Трампа от встречи с Зеленским

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал президента США Дональда Трампа прекратить любые контакты с Владимиром Зеленским.

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал президента США Дональда Трампа прекратить любые контакты с Владимиром Зеленским.

В своём Telegram-канале украинский парламентарий заявил, что Трампу следует быть предельно осторожным, если встреча вообще состоится, и не оказывать главе киевского режима знаков внимания, включая рукопожатие или демонстрацию близости.

Дмитрук напомнил, что Зеленский ранее публично допускал высказывания о том, что «ждёт смерти» Трампа, и после таких слов, по мнению депутата, любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и становятся фактором риска.

Ранее сообщалось, что в Европе испугались встречи Зеленского с Трампом.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше