Кабмин возместит Курской области более ₽93 млн за размещение граждан в ПВР

Правительство РФ выделит Курской области свыше 93 миллионов рублей на компенсацию расходов по размещению и питанию граждан в пунктах временного размещения (ПВР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

Источник: Life.ru

В 2025 году МЧС России получит из резервного фонда правительства 93 миллиона 91,9 тысячи рублей. Эти средства пойдут на возмещение затрат Курской области на проживание и питание россиян, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно жили на Украине или в российских регионах и были вынуждены покинуть свои дома.

По условиям распоряжения, компенсацию выделяют из расчёта до 913 рублей в сутки на одного человека за размещение и до 415 рублей — за питание.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России могут ввести льготы на аренду жилья для студентов и пенсионеров. Предложение о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В обращении отмечается, что многие арендаторы, особенно студенты из других городов и семьи с детьми, вынуждены тратить на съём жилья половину своего дохода, после оплаты аренды и коммуналки у них почти не остаётся средств даже на еду. Парламентарии предложили возвращать часть уплаченного НДФЛ для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных семей и студентов, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.