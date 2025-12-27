Кабмин возместит Курской области более ₽93 млн за размещение граждан в ПВР

Ранее Life.ru рассказывал, что в России могут ввести льготы на аренду жилья для студентов и пенсионеров. Предложение о введении налогового вычета с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В обращении отмечается, что многие арендаторы, особенно студенты из других городов и семьи с детьми, вынуждены тратить на съём жилья половину своего дохода, после оплаты аренды и коммуналки у них почти не остаётся средств даже на еду. Парламентарии предложили возвращать часть уплаченного НДФЛ для пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных семей и студентов, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.