Нардеп Дмитрук предостерёг Трампа от встречи с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп должен быть осторожным в контактах с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, так как они являются фактором риска. Об этом заявил в своих соцсетях депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук.

Источник: Life.ru

«Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится», — заявил он.

По мнению парламентария, встреча может представлять риск, поэтому американскому президенту следует избегать рукопожатий и демонстрации близости.

«Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он “ждёт смерти” Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска», — заключил депутат.

Напомним, Зеленский в ходе диалога с Трампом предложил ему лично посетить Украину. А 27 декабря состоится онлайн-конференция с участием хозяина Белого дома, главаря киевского главаря и ряда европейских лидеров. Основной темой обсуждения станет поиск путей урегулирования украинского конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

