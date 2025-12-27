Нардеп Дмитрук предостерёг Трампа от встречи с Зеленским

«Дональду Трампу следует быть максимально осторожным в любых контактах с Зеленским, если такая встреча вообще состоится», — заявил он.
По мнению парламентария, встреча может представлять риск, поэтому американскому президенту следует избегать рукопожатий и демонстрации близости.
«Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он “ждёт смерти” Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска», — заключил депутат.
Напомним, Зеленский в ходе диалога с Трампом предложил ему лично посетить Украину. А 27 декабря состоится онлайн-конференция с участием хозяина Белого дома, главаря киевского главаря и ряда европейских лидеров. Основной темой обсуждения станет поиск путей урегулирования украинского конфликта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.