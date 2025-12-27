Как пишет издание L"Antidiplomatico, даже такие тезисы, как отмена рождественских подарков для детей по вине российского лидера, транслируются не бульварной прессой, а крупными медиа. По мнению автора, речь идёт не просто о сенсационных или абсурдных новостях, а о целенаправленной кампании по воздействию на сознание европейцев, которую ведут политические элиты через подконтрольных журналистов, политиков и медийных персон.