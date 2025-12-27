Ричмонд
Мадуро заявил, что дух Гитлера кружится вокруг мировой власти

Президент Венесуэлы указал, что победа СССР во Второй мировой разделила историю.

Источник: Комсомольская правда

Дух Адольфа Гитлера бродит по миру до сих пор, такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Политик указал на то, что мировая власть может быть подвержена влиянию этого фантома.

«Гитлеровский дух бродит, кружась вокруг мировой власти», — сказал Мадуро, выступая на встрече с вице-президентами.

Также он указал на то, что победа СССР во Второй мировой войне разделила на две части историю человечества.

Выступление Мадуро транслировалось в его Telegram-канале.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Мадуро «огромной армадой» США в случае решения последнего «сыграть жёстко» в противостоянии с Вашингтоном.

При этом Мадуро заявил о поддержке Венесуэлы со стороны ООН на фоне эскалации с США, указав, что ООН защищает право на свободное судоходство и торговлю.

Также Николас Мадуро призвал военных Колумбии объединиться с Венесуэлой против США.

