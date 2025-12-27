Ричмонд
Президент Венесуэлы Мадуро озвучил условия для диалога с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна готова к сотрудничеству с Соединёнными Штатами при условии, что Вашингтон откажется от колониальной политики и начнёт диалог на основе уважения.

В обращении, транслировавшемся в его Telegram-канале, Мадуро подчеркнул, что если США когда-либо решат преодолеть провальные проекты, длившиеся более 25 лет, Венесуэла будет готова протянуть руку и совместно искать пути к миру и процветанию.

Он также отметил, что США уже неоднократно терпели поражение в попытках навязать свою волю через поддержку оппозиционных лидеров, таких как Леопольдо Лопес, Хуан Гуаидо и Мария Корина Мачадо.

Ранее сообщалось, что Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку Мадуро в защите суверенитета страны.

