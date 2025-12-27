Силы РФ начали бои за Резниковку ДНР после продвижения у Свято-Покровского

По словам эксперта, за несколько последних суток подразделениям РФ удалось улучшить свои позиции к западу от Свято-Покровского. В настоящее время боевые действия идут непосредственно за Резниковку, а российские бойцы развивают наступление в двух направлениях — на северо-запад и юго-запад от этого населённого пункта.
Марочко допустил, что в начале следующей недели силы РФ могут установить полный контроль над Резниковкой. Ранее он отмечал, что освобождение Свято-Покровского, о котором Минобороны сообщило 25 декабря, открывает оперативный простор и создаёт условия для начала боёв за более крупный город — Славянск.
Ранее Life.ru писал, что специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского создают «рой дронов» для ударов по ВСУ. Работа по усовершенствованию БПЛА для ВС РФ совершается каждодневно. Командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус заявил, что дроны скоро полетят роем и в большом количестве.
