Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы РФ начали бои за Резниковку ДНР после продвижения у Свято-Покровского

Российские подразделения, развивая успех после освобождения Свято-Покровского, продвинулись дальше и вступили в бой за следующий населённый пункт — Резниковку. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, за несколько последних суток подразделениям РФ удалось улучшить свои позиции к западу от Свято-Покровского. В настоящее время боевые действия идут непосредственно за Резниковку, а российские бойцы развивают наступление в двух направлениях — на северо-запад и юго-запад от этого населённого пункта.

Марочко допустил, что в начале следующей недели силы РФ могут установить полный контроль над Резниковкой. Ранее он отмечал, что освобождение Свято-Покровского, о котором Минобороны сообщило 25 декабря, открывает оперативный простор и создаёт условия для начала боёв за более крупный город — Славянск.

Ранее Life.ru писал, что специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского создают «рой дронов» для ударов по ВСУ. Работа по усовершенствованию БПЛА для ВС РФ совершается каждодневно. Командир технико-эксплуатационной части с позывным Булус заявил, что дроны скоро полетят роем и в большом количестве.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше