NYP: Трамп оценил шансы заключения договоренности с Зеленским во Флориде

Газета уточняет, что Трамп находится во Флориде с 20 декабря и пока не покидал штат. Собеседники New York Post считают, что обсуждение, вероятнее всего, затронет вопросы безопасности, финансовой поддержки и политических гарантий, однако подчеркивают, что окончательная повестка встречи остается закрытой и может быть изменена в последний момент.