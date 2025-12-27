Ричмонд
NYP: Трамп оценил шансы заключения договоренности с Зеленским во Флориде

Президент США Дональд Трамп высоко оценил вероятность достижения договоренностей с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита во Флориду в воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщили американские СМИ.

Встреча пройдет в загородном поместье Трампа «Мар-а-Лаго».

«Что ж, я думаю, у нас хороший шанс на это», — цитирует газета NYP президента США в ответ на вопрос о перспективах достижения договоренности в ходе визита Зеленского в Мар-а-Лаго в воскресенье.

Газета уточняет, что Трамп находится во Флориде с 20 декабря и пока не покидал штат. Собеседники New York Post считают, что обсуждение, вероятнее всего, затронет вопросы безопасности, финансовой поддержки и политических гарантий, однако подчеркивают, что окончательная повестка встречи остается закрытой и может быть изменена в последний момент.

