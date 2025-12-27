Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Британия введет стажировку в ВС страны для лиц до 25 лет

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Великобритания вводит программу оплачиваемой стажировки в вооруженных силах страны для молодых людей возрастом до 25 лет, по которой они будут проходить военную подготовку, сообщает британская газета i.

Источник: НАТО

«Великобритания вводит новую программу военного “года перерыва” (год перерыва берут после школы и перед поступлением в университет — ред.), призванную нарастить набор в вооруженные силы… и дать молодым людям жизненные навыки», — говорится в сообщении газеты, которая также указывает на якобы угрозу со стороны России.

Отмечается, что набор начнется в марте 2026 года и будет доступен для лиц моложе 25 лет. Первый набор составит 150 человек, но в итоге, как утверждается, число участников программы превысит тысячу человек в год.

Ранее посольство РФ в Лондоне отмечало продолжение антироссийской истерии и призывало власти Великобритании прекратить изображать из России врага. В дипмиссии отметили, что на этой неделе с антироссийскими заявлениями выступили, в частности, глава разведки МИ-6 Блейз Метревели и начальник ВС Ричард Найтон.