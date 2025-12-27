Российские военные начали зачистку города, разрезав силы ВСУ в Димитрове ДНР

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились в районе села Копанки Харьковской области. Населённый пункт формально сохраняет статус «серой зоны», однако оперативная обстановка свидетельствует о прочном присутствии российских подразделений. Военные заняли выгодные позиции и удерживают их длительное время. Также сообщалось о захвате укомплектованного командного пункта одного из подразделений территориальной обороны ВСУ в Гуляйполе. Украинская сторона после этого инициировала проверку обстоятельств утраты объекта.