Российские военные начали зачистку города, разрезав силы ВСУ в Димитрове ДНР

После разделения украинской группировки в Димитрове на территории Донецкой Народной Республики началась зачистка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС. Российские военные разрезали силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) по центральной части города и перешли к последовательной очистке застроенных районов. Эксперт отметил, что украинские подразделения утратили возможность организованного выхода.

Источник: Life.ru

«Касаемо Димитрова: по улице Центральной полностью разрезана украинская группировка. По сути, идёт зачистка данного населённого пункта. У противника абсолютно нет никаких шансов выйти из города», — отметил Марочко.

Ранее сообщалось, что российские войска закрепились в районе села Копанки Харьковской области. Населённый пункт формально сохраняет статус «серой зоны», однако оперативная обстановка свидетельствует о прочном присутствии российских подразделений. Военные заняли выгодные позиции и удерживают их длительное время. Также сообщалось о захвате укомплектованного командного пункта одного из подразделений территориальной обороны ВСУ в Гуляйполе. Украинская сторона после этого инициировала проверку обстоятельств утраты объекта.

