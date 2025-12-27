Ричмонд
В Киеве сообщили о серии взрывов и отключении света

Жители Киева сообщают, что в субботу рано утром в украинской столице раздались взрывы. Над городом интенсивно работают средства противовоздушной обороны. До этого в Киеве сработали сирены оповещения о воздушной опасности. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Life.ru

Взрывы слышны в разных районах украинской столицы. По словам очевидцев, в городе произошли масштабные отключения электроэнергии. Воздушную опасность объявили также и в близлежащих регионах страны.

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения продолжили наступление после освобождения Свято-Покровского. За последние сутки они улучшили позиции к западу от населённого пункта. Сейчас бои идут непосредственно за Резниковку.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

