В Киеве сообщили о серии взрывов и отключении света

Жители Киева сообщают, что в субботу рано утром в украинской столице раздались взрывы. Над городом интенсивно работают средства противовоздушной обороны. До этого в Киеве сработали сирены оповещения о воздушной опасности. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».