В Киеве сообщили о серии взрывов и отключении света

Взрывы слышны в разных районах украинской столицы. По словам очевидцев, в городе произошли масштабные отключения электроэнергии. Воздушную опасность объявили также и в близлежащих регионах страны.
Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения продолжили наступление после освобождения Свято-Покровского. За последние сутки они улучшили позиции к западу от населённого пункта. Сейчас бои идут непосредственно за Резниковку.
