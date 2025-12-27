В Европе опасаются непредсказуемого исхода встречи Трампа с Зеленским

А ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Трампу следует быть максимально осторожным с Зеленским «в любых контактах». Он утверждает, что американскому президенту следует избегать рукопожатий и демонстрации близости, так как экс-комик уже заявлял о том, что «ждёт смерти» республиканца.