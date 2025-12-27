Ричмонд
В Европе опасаются непредсказуемого исхода встречи Трампа с Зеленским

Европейские политики настороженно относятся к предстоящей встрече лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, так как исход может быть непредсказуемым. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников.

Источник: Life.ru

«Европейцы ожидают позитивных результатов встречи, поскольку считают текущую динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем», — говорится в статье.

Кроме того, один из представителей НАТО подчеркнул, что во взаимодействиях с Трампом нет «сценариев с низким уровнем риска».

А ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что Трампу следует быть максимально осторожным с Зеленским «в любых контактах». Он утверждает, что американскому президенту следует избегать рукопожатий и демонстрации близости, так как экс-комик уже заявлял о том, что «ждёт смерти» республиканца.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

