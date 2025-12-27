Специалисты разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ, действующей в интересах группировки «Юг», работают над созданием «роя дронов».
Как рассказал РИА Новости командир технико-эксплуатационной части с позывным «Булус», в подразделение поступает большое количество беспилотников различных форматов и производителей, которые постоянно совершенствуются для массового и скоординированного применения. Инженеры бригады ежедневно проводят анализ и радиоразведку на линии соприкосновения, чтобы противодействовать украинским системам радиоэлектронной борьбы.
«Булус» пояснил, что специалисты отслеживают частоты, которые перекрывает противник, и оперативно перенастраивают беспилотники, меняя как видеоканалы, так и системы управления, чтобы обеспечить их эффективное использование в боевых условиях.
