Добровольцы ВС РФ готовят «рой дронов» для ударов по ВСУ

Как рассказал РИА Новости командир технико-эксплуатационной части с позывным «Булус», в подразделение поступает большое количество беспилотников различных форматов и производителей, которые постоянно совершенствуются для массового и скоординированного применения. Инженеры бригады ежедневно проводят анализ и радиоразведку на линии соприкосновения, чтобы противодействовать украинским системам радиоэлектронной борьбы.