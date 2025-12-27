Ричмонд
СМИ: Окружение Трампа видит в России золотую жилу для бизнеса

Ближайшее окружение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает Российскую Федерацию как перспективную площадку для крупного бизнеса. Об этом написало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Отмечается, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер заинтересованы в возвращении РФ в мировую экономическую систему.

— Главной целью они видят получение выгоды для инвесторов США от доступа к российским ресурсам — не только нефти, газу и минералам, но и масштабным технологическим проектам, — говорится в статье.

Заключение мирного соглашения по Украине может стать ключом к открытию рынка России для новых сделок. При этом в Вашингтоне есть опасения, что сближение с Москвой может нести риски для экономической безопасности страны, отметили авторы публикации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва обсуждает с Вашингтоном совместное управление Запорожской атомной электростанцией без участия представителей Украины. По его словам, Штаты заинтересованы в организации майнинга на объекте. Об этом 25 декабря сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

