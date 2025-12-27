«Это не блеф»: В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне

Заявления западных политиков о подготовке к войне не являются блефом. Такое мнение высказал глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
Западные страны не блефуют, когда заявляют о подготовке к войне. Они действительно готовятся к боевым действиям. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
«Действия, которые совершают руководства соседних стран, говорят о том, что — они, кстати, не скрывают этого — они везде говорят: “Мы готовимся к войне”. Мы думаем, что это не пустые слова, [не] какой-то блеф от этих политиков звучит», — сказал Хренин РИА Новости.
Белорусский министр подчеркнул, что международная обстановка не только остаётся напряжённной, но и склоняется к радикализации. Хренин объяснил, что к такому выводу он пришёл, исходя из действий стран, соседствующих с Белоруссией.
В то же время министр подчеркнул, что невзирая на агрессивную политику стран Запада, Белоруссия готова к диалогу с ними. Но при этом белорусская сторона не хочет, чтобы миролюбие белорусов воспринималась, как слабость.
Напомним, после того, как в сентябре Польша закрыла границу с Белоруссией, Хренин заявил, что что Минск не хочет ни эскалации, ни военных действий с Варшавой и заинтересован в снижении напряженности в отношениях. Он также добавил, что вся агрессия в сторону других стран, в том числе Белоруссии, исходит от политического руководства Польши.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник во время неформального саммита СНГ в Эрмитаже в Санкт-Петербурге заявил, что в Белоруссии разместят десяток комплексов «Орешник».
Накануне стало известно, что в Белоруссии определили районы боевого патрулирования новейшего ракетного комплекса «Орешник». В настоящий момент вооруженные силы проводят слаживание действий боевых расчетов, а также к содержанию «Орешника» в готовности к применению для выполнения установленных задач.
Министр обороны России Андрей Белоусов также заявил о продолжающейся подготовке НАТО к столкновению с Россией. Он сказал, что одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 2030-х годов.