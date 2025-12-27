«Это не блеф»: В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне

Напомним, после того, как в сентябре Польша закрыла границу с Белоруссией, Хренин заявил, что что Минск не хочет ни эскалации, ни военных действий с Варшавой и заинтересован в снижении напряженности в отношениях. Он также добавил, что вся агрессия в сторону других стран, в том числе Белоруссии, исходит от политического руководства Польши.