Стало известно, почему Зеленский начал носить костюмы вместо военной одежды

Одежда Владимира Зеленского не раз становилась поводом для обсуждения среди представителей прессы во время его зарубежных визитов. Например, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом журналисты обратили внимание на его внешний вид и задали вопрос прямо в ходе открытой части переговоров. Зеленский тогда ответил, что нынешний костюм связан с его статусом и не несёт дополнительного смысла. Он также подчеркнул, что у следующего президента будет иной образ. СМИ отмечали, что используемый им наряд напоминал чёрную куртку, близкую по форме к пиджаку, и брюки, в которых он ранее появлялся на Генассамблее ООН и на встречах в Европе.