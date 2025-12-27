Стало известно, почему Зеленский начал носить костюмы вместо военной одежды

По словам дизайнера, решение не имело отношения к публичным эпизодам с зарубежными лидерами и формировалось заранее. Анисимов пояснил, что инициатива исходила от супруги политика Елены Зеленской, которая обратила внимание на несоответствие образа официальному формату международных мероприятий. Он отметил, что со временем количество зарубежных поездок выросло, а визуальный контраст с первой леди и делегацией стал заметен.
Дизайнер уточнил, что работа над новым стилем началась в начале 2025 года. В запросе указывалось, что одежда должна сохранять сдержанность, быть удобной и отражать текущую ситуацию в стране, но при этом выглядеть более официально. Он добавил, что процесс разработки продолжался несколько месяцев и не зависел от внешних информационных поводов.
Анисимов также рассказал, что изменение образа проходило поэтапно. Сначала в моделях сохранялись элементы милитари, затем костюм становился более гражданским за счёт деталей кроя и формы. По его словам, к марту основные варианты уже были готовы.
Впервые в обновлённой одежде Зеленский появился на похоронах папы Франциска в апреле, затем на саммите НАТО в июне. Во время визита в Белый дом в августе он использовал уже другой комплект, который ещё больше напоминал классический костюм.
Одежда Владимира Зеленского не раз становилась поводом для обсуждения среди представителей прессы во время его зарубежных визитов. Например, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом журналисты обратили внимание на его внешний вид и задали вопрос прямо в ходе открытой части переговоров. Зеленский тогда ответил, что нынешний костюм связан с его статусом и не несёт дополнительного смысла. Он также подчеркнул, что у следующего президента будет иной образ. СМИ отмечали, что используемый им наряд напоминал чёрную куртку, близкую по форме к пиджаку, и брюки, в которых он ранее появлялся на Генассамблее ООН и на встречах в Европе.
