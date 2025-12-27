Глава ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

Сейчас штаб-квартира ФБР располагается в построенном в 1975 году здании имени Эдгара Гувера — бывшего директора спецслужбы, который возглавлял ее с 1924 по 1972 год. Как сообщила в 2023 году газета The Wall Street Journal, этот комплекс «рушится и больше не отвечает потребностям организации, которая выросла за последние 50 лет». Полная модернизация здания, по оценкам СМИ, обошлась бы в $1,7 млрд и заняла бы 14 лет.