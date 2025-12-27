Ричмонд
WSJ: окружение Трампа видит в России золотую жилу для бизнеса

Ближайшие соратники и бизнес-партнеры президента США Дональда Трампа — спецпосланник по инвестиционным вопросам Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер — рассматривают Россию как одно из ключевых направлений для будущей деловой активности. Об этом сообщают американские СМИ.

Американских бизнесменов поражает потенциал экономики РФ.

«Для этих американских предпринимателей Россия — это, в первую очередь, территория с огромными природными ресурсами и перспективными коммерческими возможностями. Они смотрят на Россию как на “Эльдорадо” и полагают, что РФ — это страна изобилия», — сообщают журналисты Wall Street Journal, их слова приводит Комсомольская правда.

По словам журналистов, Виткофф и Кушнер выступают прежде всего за мир через получение прибыли. При этом журнал напоминает, что приближенные Трампа не являются первыми представителями американского крупного капитала, которые видят в России перспективный рынок. В 1990—2000-х годах крупные нефтегазовые, промышленные и финансовые корпорации США уже пытались закрепиться в стране, рассчитывая на рост потребительского рынка и доступ к сырью. Однако санкционный режим и политическая напряженность последних лет существенно ограничили прямое участие американских компаний в российских проектах.

