WSJ: окружение Трампа видит в России золотую жилу для бизнеса

По словам журналистов, Виткофф и Кушнер выступают прежде всего за мир через получение прибыли. При этом журнал напоминает, что приближенные Трампа не являются первыми представителями американского крупного капитала, которые видят в России перспективный рынок. В 1990—2000-х годах крупные нефтегазовые, промышленные и финансовые корпорации США уже пытались закрепиться в стране, рассчитывая на рост потребительского рынка и доступ к сырью. Однако санкционный режим и политическая напряженность последних лет существенно ограничили прямое участие американских компаний в российских проектах.