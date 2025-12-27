Лидер КНДР направил новогоднее поздравление президенту РФ

В обращении отмечается, что в 2025 году отношения между КНДР и Россией продолжили укрепляться и вышли на новый уровень взаимодействия. Подчёркивается, что двустороннее сотрудничество приобрело характер особенно тесного и искреннего союза, основанного на взаимной поддержке и общих испытаниях, что, по оценке Пхеньяна, закрепило его значение в историческом контексте.