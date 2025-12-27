Лидер КНДР направил новогоднее поздравление президенту РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю наступающего 2026 года. Текст послания был распространён Центральным телеграфным агентством Кореи и передан от имени руководства и народа КНДР.
В обращении отмечается, что в 2025 году отношения между КНДР и Россией продолжили укрепляться и вышли на новый уровень взаимодействия. Подчёркивается, что двустороннее сотрудничество приобрело характер особенно тесного и искреннего союза, основанного на взаимной поддержке и общих испытаниях, что, по оценке Пхеньяна, закрепило его значение в историческом контексте.
Ким Чен Ын выразил уверенность в неразрывности единства народов России и КНДР и в устойчивости их отношений. В завершение он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности по защите интересов страны, а российскому народу — благополучия, счастья и дальнейшего развития.
Ранее Владимир Путин также направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В обращении российский лидер отметил проявленный героизм военнослужащих КНДР в Курской области, а также участие корейских саперов в работах по разминированию.