Лидер КНДР направил новогоднее поздравление президенту РФ

Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю наступающего 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю наступающего 2026 года. Текст послания был распространён Центральным телеграфным агентством Кореи и передан от имени руководства и народа КНДР.

В обращении отмечается, что в 2025 году отношения между КНДР и Россией продолжили укрепляться и вышли на новый уровень взаимодействия. Подчёркивается, что двустороннее сотрудничество приобрело характер особенно тесного и искреннего союза, основанного на взаимной поддержке и общих испытаниях, что, по оценке Пхеньяна, закрепило его значение в историческом контексте.

Ким Чен Ын выразил уверенность в неразрывности единства народов России и КНДР и в устойчивости их отношений. В завершение он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности по защите интересов страны, а российскому народу — благополучия, счастья и дальнейшего развития.

Ранее Владимир Путин также направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В обращении российский лидер отметил проявленный героизм военнослужащих КНДР в Курской области, а также участие корейских саперов в работах по разминированию.

