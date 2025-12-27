Британия планирует ввести военную подготовку для выпускников школ

Как сообщает газета i со ссылкой на источники, программа рассчитана на знакомство молодёжи с армейской службой без обязательств по последующему вступлению в вооружённые силы. Первоначально Министерство обороны намерено набрать 150 человек в возрасте до 25 лет, но в перспективе ежегодный приток может достичь 1 тысячи новобранцев.