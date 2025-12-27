Британия планирует ввести военную подготовку для выпускников школ

Правительство Великобритании планирует в марте 2026 года запустить программу оплачиваемого военного обучения для выпускников школ, которые решают взять годичный перерыв перед поступлением в университет.
Как сообщает газета i со ссылкой на источники, программа рассчитана на знакомство молодёжи с армейской службой без обязательств по последующему вступлению в вооружённые силы. Первоначально Министерство обороны намерено набрать 150 человек в возрасте до 25 лет, но в перспективе ежегодный приток может достичь 1 тысячи новобранцев.
Обучение продолжительностью 13 недель позволит участникам получить базовую военную подготовку. Те, кто захочет продолжить службу, пройдут дополнительное обучение и смогут быть направлены для участия в операциях.
Издание отмечает, что программа разработана по образцу австралийской схемы и задумана в контексте угрозы, которую Лондон, по его утверждениям, видит со стороны России. Размер финансирования и конкретные выплаты участникам не уточняются.
