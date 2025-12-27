Японский депутат Судзуки отметил мощь России, увидев предновогоднюю Москву

«Глядя на подсветку по всему городу, сложно поверить, что рядом идёт война. Это демонстрирует мощь России», — отметил он.
Ранее Судзуки заявил о необходимости возобновить прямое авиасообщения между Японией и Россией. Чтобы попасть в Москву, он вылетел из аэропорта Ханэда 25 декабря вечером, сделал пересадку в Дубае, и только потом добрался до пункта назначения. Первый этап полёта занял 12 часов. Несмотря на возможность немного отдохнуть ночью, общее время в дороге оказалось большим. Этот опыт убедил его, что прямые рейсы значительно облегчили бы передвижение между странами.
