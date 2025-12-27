Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускникам школ предложат добровольно пройти военную подготовку в Британии

Великобритания запускает добровольную программу оплачиваемого военного обучения для выпускников школ. Цель — усилить набор в армию и повысить готовность общества к внешним угрозам. Об этом 26 декабря сообщила газета The i Paper.

Источник: Life.ru

«Эта программа даст молодым людям Великобритании опыт невероятных навыков и подготовки, предлагаемых в армии, Королевском флоте и Королевских ВВС», — сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

Он добавил, что инициатива поможет восстановить связь граждан с военными и вдохновит молодёжь защищать страну.

Набор в программу начнётся в марте 2026 года. Участвовать смогут люди до 25 лет. Сначала планируют привлечь около 150 человек, а затем выйти на уровень свыше 1000 участников в год. Служить в армии после прохождения курса не обязательно.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не верит в прогнозы о скорой большой войне между Россией и НАТО. При этом страна активно усиливает оборону — наращивает численность армии, развивает резерв и ускоряет рекордные закупки вооружений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше