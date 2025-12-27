Выпускникам школ предложат добровольно пройти военную подготовку в Британии

«Эта программа даст молодым людям Великобритании опыт невероятных навыков и подготовки, предлагаемых в армии, Королевском флоте и Королевских ВВС», — сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.
Он добавил, что инициатива поможет восстановить связь граждан с военными и вдохновит молодёжь защищать страну.
Набор в программу начнётся в марте 2026 года. Участвовать смогут люди до 25 лет. Сначала планируют привлечь около 150 человек, а затем выйти на уровень свыше 1000 участников в год. Служить в армии после прохождения курса не обязательно.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не верит в прогнозы о скорой большой войне между Россией и НАТО. При этом страна активно усиливает оборону — наращивает численность армии, развивает резерв и ускоряет рекордные закупки вооружений.
