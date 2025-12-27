Ричмонд
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмен ДНР обвинила ВСУ в заманивании людей в театр Мариуполя перед подрывом

Украинские боевики намеренно заманивали гражданское население в здание драмтеатра в Мариуполе за несколько дней до его разрушения. Информацию сообщает РИА «Новости», ссылаясь на беседу с уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой.

Источник: Life.ru

«За несколько дней до взрыва украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путём установления вблизи пункта раздачи питьевой воды», — заявила омбудсмен.

Морозова также отметила, что сегодня мариупольский драматический театр восстановлен и снова открыт.

Напомним, что, по данным Минобороны России, театр был взорван 16 марта 2022 года боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Азов»*. В российском военном ведомстве неоднократно отвергали обвинения Киева в нанесении авиаудара, заявляя, что российская авиация не выполняла ударов по наземным целям в тот период. Как ранее сообщал представитель Народной милиции ДНР, характер разрушений указывал на то, что эпицентр взрыва находился внутри здания.

Ранее мы писали, что результаты расследования говорят о том, что разрушение театра в Мариуполе в 2022 году было организовано киевскими силами с целью провокации. Стало известно, что инцидент преднамеренно использовали для обвинений российской авиации в ударе по мирным жителям.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Запрещенная в России террористическая организация.