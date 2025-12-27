Напомним, что, по данным Минобороны России, театр был взорван 16 марта 2022 года боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Азов»*. В российском военном ведомстве неоднократно отвергали обвинения Киева в нанесении авиаудара, заявляя, что российская авиация не выполняла ударов по наземным целям в тот период. Как ранее сообщал представитель Народной милиции ДНР, характер разрушений указывал на то, что эпицентр взрыва находился внутри здания.