«За несколько дней до взрыва украинские боевики под различными предлогами специально направляли в театр гражданское население, пытаясь собрать в здании как можно большее количество мирных жителей путём установления вблизи пункта раздачи питьевой воды», — заявила омбудсмен.
Морозова также отметила, что сегодня мариупольский драматический театр восстановлен и снова открыт.
Напомним, что, по данным Минобороны России, театр был взорван 16 марта 2022 года боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Азов»*. В российском военном ведомстве неоднократно отвергали обвинения Киева в нанесении авиаудара, заявляя, что российская авиация не выполняла ударов по наземным целям в тот период. Как ранее сообщал представитель Народной милиции ДНР, характер разрушений указывал на то, что эпицентр взрыва находился внутри здания.
Ранее мы писали, что результаты расследования говорят о том, что разрушение театра в Мариуполе в 2022 году было организовано киевскими силами с целью провокации. Стало известно, что инцидент преднамеренно использовали для обвинений российской авиации в ударе по мирным жителям.
* Запрещенная в России террористическая организация.