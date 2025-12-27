Посетивший Москву японский депутат отметил мощь России

В ходе поездки Судзуки также провёл встречу с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, на которой поднял вопрос о возобновлении поездок на южные Курильские острова для бывших японских жителей, чьи родственники похоронены на этих территориях. Он подчеркнул, что его визит был воспринят в российской столице положительно и сопровождался тёплым приёмом.