Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в Москве, обратил внимание на внешний облик российской столицы в условиях продолжающегося конфликта на Украине. По его оценке, состояние города и праздничное оформление создают впечатление устойчивости и демонстрируют силу российского государства.
Японский политик отметил, что за время, прошедшее с его предыдущего визита, Москва заметно преобразилась, и визуально трудно ощутить близость военных действий.
В ходе поездки Судзуки также провёл встречу с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, на которой поднял вопрос о возобновлении поездок на южные Курильские острова для бывших японских жителей, чьи родственники похоронены на этих территориях. Он подчеркнул, что его визит был воспринят в российской столице положительно и сопровождался тёплым приёмом.
Мунэо Судзуки давно известен как политик, поддерживающий активные контакты с Россией. В разное время он консультировал по российскому направлению бывших премьер-министров Японии Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу, а также неоднократно обсуждал связанные с Москвой вопросы с Сигэру Исибой в период его пребывания на посту главы правительства.
Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между Россией и Японией продолжают деградировать, для восстановления межгосударственных контактов Токио необходимо отказаться от недружественного курса.