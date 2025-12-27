В ООН сообщили о стрельбе по патрулям миротворцев ЮНИФИЛ на юге Ливана

«Сегодня утром интенсивный пулемётный огонь с позиций Армии обороны Израиля к югу от “голубой линии” попал в зону действия патруля миротворцев ООН в Ливане», — говорится в сообщении.
В организации уточнили, что инцидент произошёл во время проверки блокпоста в деревне Бастарра. Стрельба началась после взрыва гранаты неподалёку. Техника ЮНИФИЛ повреждений не получила, однако один миротворец получил лёгкую контузию из-за ударной волны и шума выстрелов. В ООН также сообщили, что почти одновременно другой патруль в деревне Кфар-Шуба зафиксировал пулемётный огонь с израильской стороны вблизи своих позиций. Подразделение выполняло плановую задачу и действовало в штатном режиме.
В организации подчеркнули, что ЮНИФИЛ заранее информировала Армию обороны Израиля о передвижении патрулей в этих районах. Такая практика применяется при работе в чувствительных зонах вдоль «голубой линии». В ООН заявили, что подобные инциденты нарушают резолюцию 1701 Совета Безопасности. Организация призвала израильскую сторону прекратить действия, создающие угрозу миротворцам, которые работают для поддержания стабильности на границе.
Ранее армия обороны Израиля заявляла о нанесении авиаударов по объектам движения «Хезболлах» на юге Ливана. Израильские истребители атаковали горные районы, высоты и ущелья, выполнив несколько заходов. В ЦАХАЛ указывали, что целями стали элементы военной инфраструктуры, включая тренировочные базы и подземные сооружения. Представитель израильской армии отмечал, что активность вооружённых формирований в этих районах, по оценке ЦАХАЛ, нарушает условия действующих договорённостей между Израилем и Ливаном.
