В ООН сообщили о стрельбе по патрулям миротворцев ЮНИФИЛ на юге Ливана

В организации уточнили, что инцидент произошёл во время проверки блокпоста в деревне Бастарра. Стрельба началась после взрыва гранаты неподалёку. Техника ЮНИФИЛ повреждений не получила, однако один миротворец получил лёгкую контузию из-за ударной волны и шума выстрелов. В ООН также сообщили, что почти одновременно другой патруль в деревне Кфар-Шуба зафиксировал пулемётный огонь с израильской стороны вблизи своих позиций. Подразделение выполняло плановую задачу и действовало в штатном режиме.